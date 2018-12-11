الليلة.. حفل ريجا كايرو بساقية الصاوي

فرقة ريجا كايروكتبت - مي صادق
تستعد فرقة "ريجا كايرو" بعد فترة غياب لإحياء حفل غنائي، اليوم الثلاثاء، على مسرح "النهر"، بساقية الصاوي، في تمام السابعة مساءً، ومن المقرر أن تقدم الفرقة، مجموعةمتنوعة من أغاني التراث المصري، لعدد من كبار المطربين، منهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم، والشيخ سيد
يذكر أن "ريجا كايرو" أسسها المطرب ياسر أنور عام 2011، وهي تهدف إلى الحفاظ على التراث الغنائي المصري، حيث تقدمه بطريقة عصرية، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات، بساقية الصاوي، ودار الأوبرا المصرية، مسرح الغوري.
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