الليلة.. حفل ريجا كايرو بساقية الصاوي

كتبت - مي صادق

تستعد فرقة "ريجا كايرو" بعد فترة غياب لإحياء حفل غنائي، اليوم الثلاثاء، على مسرح "النهر"، بساقية الصاوي، في تمام السابعة مساءً، ومن المقرر أن تقدم الفرقة، مجموعة

متنوعة من أغاني التراث المصري، لعدد من كبار المطربين، منهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم، والشيخ سيددرويش، ومنيرة المهدية.



يذكر أن "ريجا كايرو" أسسها المطرب ياسر أنور عام 2011، وهي تهدف إلى الحفاظ على التراث الغنائي المصري، حيث تقدمه بطريقة عصرية، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات، بساقية الصاوي، ودار الأوبرا المصرية، مسرح الغوري.