هيفاء وهبي تحبس الأنفاس في 7 ثوانٍ – بالفيديو

متابعة الخليج 365: يبدو أن مفاجأة مميّزة بانتظار جمهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، فبعد أن أطلقت ألبومها الجديد والنجاح الكبير الذي حققه العمل عبر المتاجر الرقمية، أطلّت صاحبة “حوّا” على محبّيها بفيديو قصير حبست به الأنفاس.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” فيديو قصير لها، لا يتعدَ الـ7 ثواني بدى وكأنه إلتُقط في كواليس تصوير مشروع فني جديد، فحبست الأنفاس وشغلت محبّيها الذين تساءلوا عمّا تحضّره لهم.

هيفاء وهبي ظهرت في الفيديو بتسريحة جديدة حيث قصّت شعرها وصبغته باللونين الأحمر والأسود، وسُمعت في الخلفية أغنية “واحشني” التي أطلقتها ضمن ألبوم “حوا”، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل حول ما تقوم بتصويره.

الفيديو حقق ما قارب النصف مليون مشاهدة في أقل من 10 ساعات على نشره فتصدّر صفحات الأكثر رواجًا إلكترونيًا.

الجدير بالذكر أن ألبوم هيفاء وهبي “حوا” يتصدّر ومنذ طرحه المراتب الأولى عربيًا، ويتضمن 14 أغنية، 9 منها جديدة وهي “واحشني”، “هفضل”، “جن الصبي”، “قالوا سابني”، “مزيكا هادية”، “ست البنات”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام” و”حوا”، بالإضافة إلى 5 أغنيات كانت قد أطلقتها خلال الأشهر الماضية وهي “ماتيجي نرقص”، “قالها بحبّك”، “أهضم خبرية”، “بحب الحياة” و“توته”.