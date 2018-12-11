ماجد المصري محتجز في معسكر “بحر” وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــــرد: يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بحر” تحت إدارة المخرج أحمد صالح.
وانتقل ماجد المصري مؤخرًا إلى إحدى فيلاا مدينة الشيخ زايد في مصر حيث سيقوم بتصوير عدد من المشاهد الدّاخلية هناك.
ويلعب ماجد المصري في العمل دور صعيدي حيث يشاركه في البطولة كل من محمد دياب، ثراء جبيل، فوزية محمد، يسرا اللوزي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.
الجدير ذكره أن مسلسل “بحر” يعتبر بمثابة أولى بطولات ماجد المصري المطلقة ومن المقرر انطلاق عرضه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
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