الوليد الحلاني: ليس والدي من اكتشف موهبتي الغنائية!

متابعة الخليج 365: تحدّث ابن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، الوليد الحلاني الذي يشارك في برنامج “ديو المشاهير”، لكاميرا MTV في كواليس الحلقة الثانية المباشرة، كاشفًا عمّا لا يعرفه أحد من الجمهور.
وقال: “سأخبركم ما لا تعرفونه ربّما. ليس والدي ووالدتي مَن اكتشفا موهبتي الغنائية أوّلاً، بل شقيقتي ماريتا”، وأضاف: “وحين غنّيتُ أمام والدي للمرة الأولى كنتُ خائفًا جدًا وصرت إرجف وما كان يطلع صوتي!”.
وتستمعون إلى الرواية الكاملة للوليد من هنا
الجدير بالذكر أن الوليد الحلاني كان قد لفت الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعدد من الفيديوهات التي أطلّ بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكشف من خلالها عن موهبته الفريدة بالغناء.
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