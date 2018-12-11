الوليد الحلاني: ليس والدي من اكتشف موهبتي الغنائية!

متابعة الخليج 365: تحدّث ابن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، الوليد الحلاني الذي يشارك في برنامج “ديو المشاهير”، لكاميرا MTV في كواليس الحلقة الثانية المباشرة، كاشفًا عمّا لا يعرفه أحد من الجمهور.

وقال: “سأخبركم ما لا تعرفونه ربّما. ليس والدي ووالدتي مَن اكتشفا موهبتي الغنائية أوّلاً، بل شقيقتي ماريتا”، وأضاف: “وحين غنّيتُ أمام والدي للمرة الأولى كنتُ خائفًا جدًا وصرت إرجف وما كان يطلع صوتي!”.

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الجدير بالذكر أن الوليد الحلاني كان قد لفت الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعدد من الفيديوهات التي أطلّ بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكشف من خلالها عن موهبته الفريدة بالغناء.