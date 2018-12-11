حنان مطاوع تؤكّد أن شخصيتها في "قابل للكسر" مليئة بالأحداث

كشفت الفنانة حنان مطاوع ,أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لفيلم" يوم مصري" وتنتظر طرحة خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية مشيرة إلى أنها تواصل تصوير فيلمها الجديد " قابل للكسر" خلال الفترة الحالية .

وأكّدت حنان لـ"لايف ستايل" أنها تُجسّد خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم" قابل للكسر" شخصية نانسي وهي الشخصية مختلفة تمامًا عن كل أعمالها السابقة وتشهد العديد من المفاجآت للجمهور حين طرح الفيلم بدور العرض السينمائية مشيرة إلى أن شخصية نانسي مليئة بالأحداث والتفاصيل

يشارك في بطولته حنان يوسف ورانيا شاهين وعمرو جمال وتأليف وإخراج أحمد رشوان.

يذكر أن فيلم "يوم مصري" يشارك في بطولته كل من الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع ومحمد عادل وسامي مغاوري ، ومن إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، وينتمي الفيلم لنوعية أعمال اليوم الواحد حيث تدور الأحداث، بشأن يوم الاحتفال بمولد السيدة، وما يحدث فيه من دراويش السيدة والبلطجية الذين يعترضون ذلك في إطار اجتماعي كما يسلّط الضوء على بعض القضايا الشائكة بين المسلمين والمسيحين.