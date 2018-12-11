ياسمينا المصري تتطلَّع إلى تقديم أعمال فنيّة غير عادية

صرّحت الفنانة ياسمينا المصري بأنها تتمنّى في عيد ميلادها أن تقوم بتقديم أعمال فنية مميَّزة وغير عادية، موضحة أنها راضية حتى الآن عن مسيرتها الفنية التي قدّمتها في الدراما، منها مسلسلات "كلمة سر" و"أبوالبنات" و"سقوط حر" و"الرحايا" و"ليالي"، موضحة أنها دائما تنظر إلى الكيف وليس الكم ولن تقدّم أي تنازلات.

وأضافت ياسمينا المصري أنها درست الفن في المعهد العالي للفنون المصرية لحبها للفن، ولم تعتمد على جمالها فقط لكن على موهبتها في التمثيل وثقافتها، مؤكدة أنها في العشرينات من عمرها، مبيّنة أن هناك العديد من الفنانات اللاتي تعدّهن مثلهن الأعلى، منهم سعاد حسني ونجلاء فتحي وشريهان وميرفت أمين وفاتن حمامة.

ووجّهت ياسمينا الشكر إلى كل معجبيها من الجمهور الذين تسابقوا على تهنئتها بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".