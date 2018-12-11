أحمد سلامة يؤكّد أنه ينتظر عرض "خلي بالك من اللي جاي"

القاهرة-إسلام خيري
كشّف الفنان احمد سلامة، أنه انتهى من تصوير جميع مشاهدة خلال السياق الدرامي لفيلم "خلي بالك من اللي جاي"، وينتظر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال الفترة المقبلة .
وأعلّن سلامة أنه استمتع جدًا بالعمل في هذا الفيلم، خاصة أنه يقدم شخصية جديدة تمامًا بالنسبة له ومختلفة عن جميع أعماله السابقة، مؤكدًا أن شخصيته في الفيلم، تحمل العديد من المفاجآت للمشاهدين، حينما يتم عرضه في دور العرض .
يشار إلى أن فيلم " خلي بالك من اللي جاي"، بطولة رانيا يوسف، ومجدي كامل، وأحمد سلامة، وسارة سلامة، من تأليف حمدي يوسف، وينتمي العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر، إلى الشاشة الفضية، بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية في الدراما التليفزيونية.
يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد سلامة الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، والذي تم عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان الماضي، وحققا نجاحًا باهرًا، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم عبلة كامل، ورياض الخولي، وأحمد بدير، ومنه فضالي، ورانيا فريد شوقي، وراندا البحيري، وأميرة هاني، ورامي وحيد، وكريم كوجك، وضياء عبد الخالق وجيهان قمري.
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