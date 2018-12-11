بالصور.. هاني شاكر يحتفل بتسجيل "شبهك أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبدالناصر:
احتفل المطرب أمير الغناء العربي هاني شاكر، بتسجيل أغنيته الجديدة "شبهك أوي" بإحدى الاستوديوهات.
والأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، وتوزيع باسم منير، وهندسة صوتية أحمد جودة، وديجيتال ميديا فاروق يحيى.
وتعاقد شاكر مؤخرًا مع شركة فيكتوري لينك على توزيع الديجيتال للأغنية وعدد من الأغاني القادمة وسيتم طرح الأغنية خلال الشهر الجاري.
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