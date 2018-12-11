"ديزني" تدخل التاريخ مجددا بعد تخطي إيرادات أفلامها الـ7 مليار دولار في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجحت شركة "ديزني" مرة أخرى هذا العام في تحقيق نجاح جديد، بعدد من أعمالها السينمائية والتي عرضت طوال العام، حيث بلغت إجمالي إيرادات أفلامها 7 مليارات دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وعلى الرغم من أنه لا يزال متبقي أسبوعين من شهر ديسمبر إلا أن "ديزني" حسمت الأمر لشركتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها "ديزني" هذا النجاح، حيث بلغت إيرادات أفلامها عام 2016 إلى 7.600 مليار دولار، ومن أهم أفلام الشركة المنتجة هذا العام هو فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Infinity War" والذي تصدر قائمة الأفلام بـ2 مليار دولار، وفي المركز الثاني احتل فيلم "Black Panther" بـ1.35 مليار دولار، وفي المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة "Incredibles 2" بـ1.24 مليار دولار.

وأعلنت الشركة المنتجة عن تحقيق أفلامها إيرادات بشباك التذاكر العالمي بلغت 4.07 مليار دولار، لتكون "ديزني" هي واحدة من كبري شركات الإنتاج السينمائي في العالم، إلى جانب طرحها لأخر أفلامها هذا العام وهو الفيلم العائلي "Mary Poppins Returns" والمتوقع تحقيقه لإيرادات ستصل لـ65 مليون دولار خلال أيام فقط من طرحه نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن "ديزني" لديها عدد من المشاريع خلال العام المقبل، ومنها تحويل عدد كبير من كلاسيكياتها إلى أفلام واقعية منها فيلم "Aladdin" المقرر طرحه بشهر مايو، والجزء الأخير من سلسلة "Avengers" والمقرر عرضه نهاية شهر إبريل، إلى جانب الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Toy Story" والمقرر عرضه بشهر يونيو.

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