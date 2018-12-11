في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. ما هي قصة فريد شوقي والـ100 جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم الذكرى 107 لميلاد الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، وفي الفيلم الوثائقي "نجيب محفوظ.. صاحب نوبل" تحدث الكثير من رفقاء رحلة محفوظ عن مشواره الأدبي والسينمائي.

وقال الفنان الراحل فريد شوقي، إن علاقته بمحفوظ بدأت بعد أن قرأ رواية "بداية ونهاية"، التي قرر بعدها شرائها من "محفوظ" لتحويلها إلى عمل فني، مشيرًا إلى أن نجيب محفوظ كان يعمل في قسم "الرهونات" في وزارة الأوقاف.

وأضاف وحش الشاشة الراحل، أنه كان يقوم ببطولة فيلم "جعلوني مجرمًا" واستعان بمحفوظ، لإعادة كتابة وضبط شخصيات الفيلم، وتم الاتفاق معه على مبلغ 100 جنيه كأجر، دفعها له على 4 أقساط، بواقع 25 جنيهًا لكل قسط.

وأضاف أنه كان يجتمع مع نجيب محفوظ والمخرج السيد بدير 3 مرات في الأسبوع، مشيرًا إلى أنهم ظلوا يعملون لمدة 7 أشهر على السيناريو، وفي نهاية العمل أعطاه نجيب محفوظ ظرف يحتوي الـ100 جنيه التي تقاضاها، لأنه تعلم منه ومن المخرج السيد بدير، ما لم يكن يعرفه عن كتابة السيناريو، وأقسم محفوظ أن يرد الأجر الذي تقاضاه.