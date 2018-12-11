هكذا تغيرت ملامحها.. أول صورة لبسمة وهبة عقب العملية الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها عقب عودتها بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية. وكتبت بسمة: "أخيرًا بعد غياب.. وحشتوني". وخضعت بسمة لعملية جراحية حرجة في المعدة داخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وصحبها في رحلة العلاج زوجها النائب البرلماني علاء عابد. وكان آخر أعمال الإعلامية بسمة وهبة برنامج " شيخ الحارة" الذي عُرض على قناة "القاهرة والناس" في شهر رمضان الماضي. ​

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