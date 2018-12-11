شكرا لقرائتكم معرض لأعمال الفنان بانكسي في مدريد.. من دون موافقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يُعرض في مدريد 70 عملاً للفنان البريطاني الغامض #بانكسي من دون موافقته، في معرض يستمر حتى 10 آذار/مارس الماضي تحت عنوان "عبقري أم مخرب؟".

وافتتح هذا المعرض الخميس في مركز "إيفما" في وسط مدريد، بعدما أقيم في موسكو وسان بطرسبورغ حيث زاره نصف مليون شخص، بحسب ما جاء في بيان لمؤسسة "سولد آوت" المنظّمة له.

وقال مفوّض المعرض ألكسندر ناشكيبيا، إن بانكسي "يشكّل ظاهرة، وهو أحد الفنانين الأهم والأكثر بريقاً في زمننا".

وما زالت هوية هذا الفنان الذي يشغل الدنيا غامضة منذ بدأ برسم أعماله في الشوارع في التسعينيات.

وهو يشغّل حسابا على موقع "إنستغرام" يتابعه خمسة ملايين شخص وموقعا إلكترونيا، ويمتنع عن الكلام.

في آب/أغسطس، أعرب بانكسي عن دهشته من إقامة المعرض في موسكو، ونشر على موقع "إنستغرام" صورة لمحادثة مع شخص أرسل له صورة اللافتة الإعلانية للمعرض.

وأجابه بانكسي "ما هذا؟"، فأخبره المُرسِل أنه معرض لأعماله تباع تذكرة الدخول إليه بـ20 جنيها إسترلينيا (25.5 دولار) فأعرب الفنان عن استيائه.

وبانكسي فنان شارع ملتزم وساخر، وهو مناصر لحقوق الفلسطينيين، ويندد بالنزعة الاستهلاكية والإمبريالية الأميركية وبالحرب.