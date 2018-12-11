أحمد داوود يؤكّد انشغاله بتصوير "أولاد رزق"

أعرب الفنان الشاب أحمد داوود، عن سعادته بنجاحاته التي قدمها، موضحَا أنه مشغول حاليًا بمجموعة من الأعمال، منها فيلم "حملة فرعون" وفيلم "أولاد رزق"، مشيرًا أنه سعيد بعودة أبطال "أولاد رزق" من جديد.

وأوضح أن الحماس بين أبطال العمل بعد نجاح الجزء الأول يبشر بالخير، خاصة أن الجميع متحمس لرؤية ما حدث للأشقاء في الفيلم ، مضيفًا أنه قارب على الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "حملة فرعون"، مع عمرو يوسف.

وأضاف داوود أنه في انتظار عرض فيلم "122"، والذي يعتبره أنه سيغير مفهوم أفلام الرعب المصرية عند المشاهد العربي، لأنه مصنوع بطريقة احترافية وبه طابع الشرق.

وأشار أنه سعيد بمهرجان القاهرة السينمائي وحسن التنظيم الذي وجده، وبرئاسة الكاتب الشاب محمد حفظي، متمنيًا التقدم لمصر وللفن المصري، مؤكدًا أنه حضر فعاليات المهرجان مع زوجته الفنانة علا رشدي، التي تُسانده كثيرًا في تحقيق النجاح والتقدم.