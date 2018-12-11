نجوم الفن ينعون الفنان "محمود القلعاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

توفى مساء أمس الاثنين، الفنان الكبير محمود القلعاوي، أحد أهم فناني مصر في النصف الأخير من القرن العشرين.

وقدّم القلعاوي العديد من العروض المسرحية المتميزة مع الفنان محمد صبحي والفنان محمد نجم وتميز بأدواره في "أولاد دراكولا"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"الجوكر "، و"واحد لمون والتاني مجنون"، و"أنت حر"، و"العم النبيل"، و"عفاريت من ورق".

نرصد في التقرير التالي ما قاله النجوم في نعي القلعاوي.

- عمر متولي

الفنان الشاب عمر متولي غرد عبر حسابه الشخصي في موقع" تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان محمود القلعاوي أسكنه الله فسيح جناته".

- دينا فؤاد

الفنانة دينا فؤاد غردت هي الأخرى، عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، نعت بها الفنان الراحل، وكتبت: "إنا لله وإنا اليه راجعون الفنان محمود القلعاوي فى ذمة الله، ربنا يرحمك و ينور قبرك ويسكنك فسيح جناته يارب".

- مصطفى حجاج

الفنان الشعبي مصطفى حجاج نشر عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة: "وداعًا الفنان القدير محمود القلعاوي، ربنا يرحمه يارب". ​