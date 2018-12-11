رامز جلال بدأ تصوير ” سبع البرومبا” .. وفكرة قاتلة لبرنامج المقالب في رمضان 2019

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 02:50 صباحاً -

رامز جلال

في سرية تامة مثلما اعتاد سابقاً، بدأ الفنان الكوميدي رامز جلال تصوير فيلمه الجديد ” سبع البرومبا” داخل استديو مصر، ويتعاون فيه للمرة الأولى مع الفنانة الشابة جميلة عوض التي تقدم دورها الكوميدي الأول، بعدما تخصصت في تقديم الدراما الاجتماعية والنفسية وبعض الأعمال الرومانسية

الفيلم يحمل اسماً مؤقتاً “سبع البرومبا” ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، ومن المنتظر الانتهاء من تصويره منتصف يناير المقبل، على أن يطرح بدور العرض السينمائي في موسم عطلة منتصف العام الدراسي، ليتفرغ بعدها لتصوير الموسم الجديد من برنامج المقالب السنوي الرمضاني

وعن الموسم الجديد من برنامج المقالب المرتقب في رمضان 2019 فقد بدأت التسريبات والتخمينات حول اسم وفكرة البرنامج وفي هذا الاطار، فقد قال احد المواقع الفنية ان اسم “رامز خارج نطاق الخدمة”، وتدور فكرته حول الاستعانة بمذيع يستدرج الضيوف لتناول مشروب به مخدر، وعند استفاقة الضيف يجد نفسه في غرفة مظلمة مشابهة للقبر، ويدخل عليه شخصان بملابس بيضاء لمحاسبته وكأنه مات، ولكن لم يتم تأكيد المعلومة من الشركة المنتجة حتى الآن خاصة وأن الفكرة نفسها كانت مطروحة العام قبل الماضي وتم التراجع عن تنفيذها لوجود مخاطر حقيقية تهدد حياة الضيوف أقلها الإصابة بنوبة عصبية حادة.