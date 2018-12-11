فلاديمير بوتين يتفاخر بمغامراته مع الدببة في الأدغال.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل أقيم في الكرملين لتكريم كوادر من الجمعية الجغرافية الروسية، وألقى كلمة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تذكر خلال كلمته، سفره وتنقله في أماكن برية بعيدة عن التجمعات السكانية، وكيف كان قريبا جدا من الدببة في الأدغال الروسية الشاسعة.

فلاديمير بوتين قال خلال حديثه: إن الترحال في الأدغال يحتاج لوقت طويل ويتطلب شجاعة ورجولة وشغفا في اكتشاف خبايا الطبيعة.

بوتين أضاف: نعم لقد كنت بالفعل في الأدغال، وذات مرة كنت في ضيافة بعثة من الجغرافيين قضت في الأدغال أكثر من 7 أشهر وسط الدببة، وبعد توغلنا قليلا في الغابة شاهدت دببة على مقربة منا، وعندما بدأ بعضهم يقترب منا من إحدى الجهات، اعتقدنا أنه ينبغي بطريقة ما التحرك إلى مكان آخر.

الرئيس الروسي وصف عمل الجغرافيين في المناطق البرية بأنه مثير ويدعو لفهم “من نحن؟ من أين وإلى أين نسير؟” وتوجه إلى الجغرافيين الحاضرين قائلا: عملكم مهم جدا ويجعل الإنسان قويا وصلبا من الداخل.