هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها برومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية هيدي كرم بعيد ميلاد خطيبها المنتج عصام عبدالعزيز وسط عدد من أصدقائهما.

هيدي كرم نشرت عدد من صور عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعكست الصور مدى رومانسيتهما، وعلقت الفنانة وكتبت: «كل سنة وانت طيب وسعيد ومرتاح البال ومحقق كل أحلامك اللي تستاهلها يا أجدع وأطيب قلب».

وظهرت الفنانة في لقطة أخرى وهي تقطع قالب التورتة مع خطيبها، بينما تمنى لها الجمهور السعادة معه، وأن تكلل قصة حبهما بالزواج قريبا.

هيدي كرم أعلنت في الصيف الماضي خطبتها من خلال نشر صور لهما عبر حسابها الخاص، وقالت الفنانة إنها لن تتعجل الزواج، وأنها ستأخذ الوقت الكافي حتى تتأكد من صحة قرارها.

الفنانة المصرية سبق لها الزواج مرة في بداية حياتها، وانفصلت عن زوجها، وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي أصبح في سن الشباب ويشبهها جدا.

هيدي تشارك حاليا في تقديم برنامج «كلام ستات»، مع نهال عنبر وشيريهان أبو الحسن، بعد أن كان لها تجربة في برنامج «نفسنة».