مصطفى فهمي يحتفل بعيد زواجه في لبنان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري مصطفى فهمي بعيد زواجه الثالث برفقة زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

فاتن موسى شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها برفقة مصطفى وعدد من الأصدقاء، وعلقت قائلة: «عيد زواجنا مع الأحباب في لبنان».

جمهو المذيعة اللبنانية هنأها بمناسبة عيد زواجها متمنيا لها المزيد من السعادة في حياتها مع الفنان المصري، ولاحظ الرومانسية التي سادت الاحتفال.

وقد صرحت فاتن موسى مؤخرا عن بعض العيوب التي تواجهها في زوجها مصطفى فهمي وقالت إنه رومانسي ولكنه يحب أن يقوم بدور «سي السيد»، بينما أكدت أنها ليست أمينة.

فاتن قالت عن زوجها:« وأضافت: «مصطفى يتدخل في كل شيء في اللبس والماكياج، وكذلك الديكور وألوان الدهان وكل شيء، ودائمًا يريد أن يكون صاحب القرار فهو ليس سهل، وأحيانا قليلة يشاركني في الرأي»، ولكنها أكدت أنها تتمرد عليه.

مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسى عام 2015 بعد انفصاله عن الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي 3 مرات متتالية، وفاجأ الجمهور بالظهور معها.