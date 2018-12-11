حسين الجسمي أول فنان عربي يشارك في حفلات الميلاد بالفاتيكان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن مشاركته هذا العام في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان، والذي سيقام في 15 ديسمبر الجاري.

وبذلك يكون الجسمي هو أول فنان عربي يشارك في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي بالفاتيكان، وقد أعلن هذا الخبر لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث قال: ” بالتسامح والتعايش السلمي في العالم نعزّز رؤية زايد قيادة وشعب، ومنهاجي السعي في تطبيقها للتقارب بين الأديان والشعوب”.

الفنان الإماراتي أضاف: “ويشرّفني تلبية دعوة الفاتيكان بالمشاركة كأوّل فنان عربي في حفل “عيد الميلاد” السنوي الخيري والذي يعود ريعه للاجئين في “أربيل” بالعراق و”أوغندا”.

ومن المقرر أن يرافق الجسمي في الحفل، الأوركسترا الكبرى تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو، وس تنقل وقائع الحفل عبر القناة الإيطالية الخامسة، وقنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن حسين الجسمي قد طرح مؤخرا أحدث أغانية ، والتي تحمل عنوان “أجا الليل”، ونشر مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتندرج هذه الأغنية في إطار الموال، وهي من كلمات رامي العبودي، وضياء الميالي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.