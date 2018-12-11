مارجو روبي تخطف الأنظار بفستانها على السجادة الحمراء في افتتاح فيلم «ماري ملكة اسكتلندا».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة مارجوت روبي بفستان مذهل على السجادة الحمراء خلال العرض الأوروبي لفيلم ماري ملكة اسكتلندا الذي تشارك في بطولته مع النجمة سيرشا رونان.

العرض أقيم في العاصمة البريطانية لندن وشهد حضورا مكثفا من قبل أبطال الفيلم فيما ارتدت مارجوت فستانا منقطا تزينه الورود وبدت مذهلة لتخطف أنظار الحضور.

صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت تقريرا عن الحدث الفني متضمنا لقطات من الحفل ظهرت فيها مارجوت برفقة سيرشا رونان.

”ماري ملكة الاسكتلنديين” هو فيلم للمخرجة السينمائية والمسرحية المخضرمة جوسي روك، وكتب له السيناريو والحوار بو ويليمون، الذي كان أحد المشاركين في كتابة بعض أجزاء المسلسل الأمريكي “هاوس أوف كاردس”.

تدور أحداث الفيلم الذي تم طرحه في دور العرض البريطانية في أواخر القرن السادس عشر، عندما كانت إنجلترا تخضع لحكم الملكة إليزابيث الأولى التي تجسد شخصيتها مارجو روبي.

ويروي العمل كيف عادت ماري ستيوارت ابنة عم الملكة وهي في الثامنة عشر من عمرها من فرنسا حيث كانت تقيم إلى اسكتلندا، للمطالبة بالجلوس على العرش الاسكتلندي.