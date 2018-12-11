أحيى زفاف الملك محمد السادس ومات بجلطة.. ما لا تعرفه عن الراحل "حميد الزاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
توفى صباح أمس الاثنين، الفنان المغربي حميد الزاهر، عن عمر يناهز 81 سنة، عقب صراع مع المرض.
ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنان الراحل.
* أدى العديد من الأغاني الشعبية المغربية الشهيرة منها "لالة فاطمة" و"عندي ميعاد".
أغنية لالة فاطمة
* دخل الزاهر المستشفى جراء إصابته بجلطة دماغية وقصور كلوي؛ ما تسبب في تدهور حالته الصحية.
* توفى الفنان الراحل في منزل أسرته في مدينة مراكش، رغم بقائه لفترة طويلة في المستشفى.
* يعد أشهر رموز "الدقة المراكشية" في السنوات الأخيرة.
* شارك الفنان الراحل في إحياء حفل زفاف الملك محمد السادس في عام 2002.
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