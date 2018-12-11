بعد رحيل والديه بدر الشعيبي يرزق بطفلته الثانية وينشر صورتها

استقبل الفنان بدر الشعيبي بفرح كبير مولودته الثانية "فردوس" يوم أمس، حيث نشر صورة وهو يحملها على حسابه الخاص في موقع انستغرام.

بدر أعلن أنه أطلق اسم "فردوس" على ابنته تيمنًا باسم والدته "فردوس" التي فقدها في يوليو/تموز الماضي من هذا العام، وقد كان رحيلها تجربة قاسية ومريرة بالنسبة إليه. ولم يمر سوى أسابيع قليلة حتى رحل والده أيضًا.

وفي اليوم التالي نشر بدر الشعيبي صورة أخرى للطفلة "فردوس" كاشفًا عن جزء من وجهها، ومتمنيًا أن تأخد ابنته صفات والدته وقوتها طيبتها.

يشار إلى أن بدر لديه طفلة أخرى تدعى حور، وهو مطرب وممثل سعودي مقيم في الكويت، وأغلب أعماله في الدراما الكويتية.