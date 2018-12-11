صلاح عبد الله ينعي صديقه محمود القلعاوي: “أطيب وأنقى وأطهر من عرفت”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:35 صباحاً -

صلاح عبدالله بكلمات مؤثرة نعى صلاح عبد الله زميله الراحل محمود القلعاوي، الذي توفي مساء يوم الإثنين 10 ديسمبر. صلاح عبد الله كتب عبر حسابه بـ تويتر: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الموت علينا حق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا يا أطيب وأنقى وأطهر من عرفت”. وتابع: “آه لو تعرفواالراجل العظيم دا عمل معانا إيه وإحنالسه بنقول ياهادي هتعذروني،أناتعبان قوي ياقلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيدومتهني في جنة الرحمن الرحيم” وقد توفي محمود القلعاوي، بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

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