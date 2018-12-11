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كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:35 صباحاً -
محمد رمضان
تداول رواد مواقع التواصل رسائل للفنان المصري محمد رمضان تظهر تفاعله مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد رصد محبو محمد رمضان رسائل له مع معجباته على انستقرام، حيث طلبت إحدى الفتيات منه أن يتزوجها بقولها: “طب ما تتشجع وتتجوزني”، إلا أن رده جاء دبلوماسياً قائلاً: “ان شاء الله تتجوزي اللي أحسن مني”.
أما الرسالة الأخرى التي تم تداولها بكثافة، كانت لإحدى المتابعات التي طلبت منه مساعدة، حيت أن زوجها توفي وهو مديون للبنك بـ 60 ألف جنيه، فما كان منه إلا أن طلب منها أن ترسل كافة التفاصيل في رسالة خاصة.
شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة تطلب الزواج من محمد رمضان علناً… فكيف رد عليها؟! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .