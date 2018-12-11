ياسمين صبرى تخوض أولى بطولاتها المطلقة في الدراما بـ«حكايتى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والفنانة المصرية ياسمين صبرى، لخوض أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان 2019، مع شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

واستقرت النجمة المصرية على مسلسل “حكايتى”، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، ويتم التحضير للعمل حالياً واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

ولم تتواجد ياسمين صبرى، في الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان 2018، واكتفت بالتواجد السينمائى هذا العام حيث قدمت فيلمين الأول “ليلة هنا وسرور” مع محمد إمام وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى وعرض فى عيد الفطر، والثانى هو “الديزل” مع محمد رمضان وفتحى عبد الوهاب وهنا شيحة وإخراج كريم السبكى وعرض فى عيد الأضحى الماضي.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فى الدراما مسلسل “الحصان الأسود” فى شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت فى بطولته الى جانب أحمد السقا وشيرى عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز وأميرة العايدى وأحمد العوضى ومحمد عادل وميرنا نور الدين وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.