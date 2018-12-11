ديانا حداد دون مكياج وحامد الشراب رفقة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة:

حامد الشراب وزوجته

نشر الفنان الشاب حامد الشراب، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بزوجته "مريم".

نادية الجندي وصورة جديدة

نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

ديانا حداد دون مكياج

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي تبدو بإطلالة طبيعية دون مكياج.

سيلفي مايا نصري

نشرت الفنانة اللبنانية مايا نصري، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

إسراء عبدالفتاح بالكاجوال

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بملابس كاجوال.

خالد عليش في الأقصر

نشر الفنان خالد عليش، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة له من مدينة الأقصر جوار تمثالي "ممنون".

نوال الزغبي وصورة جديدة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

منى أبو حمزة أنيقة

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها تستعرض فيها أناقتها بفستان كلاسيكي.

إيمي سالم بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها تنورة حمراء قصيرة.

أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.​