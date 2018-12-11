أبلة فاهيتا تكشف عن اسم والدها ووالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: حلت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ضيفة حلقة اليوم من برنامج "تخاريف" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يعرض حصريًا على فضائية "Mbc". وقالت فاهيتا إن اسمها الحقيقي "شوشو أبو جهل"، وإن فاهيتا اسم الشهرة. وأضافت أن والدتها اسمها "جوسي" وأن والدها من الصعيد. يُذكر أن الدمية "أبلة فاهيتا" من أشهر مقدمي البرامج الساخرة في الوطن العربي.

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