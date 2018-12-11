محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، أمس الإثنين، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بأحمد سعد وسمية الخشاب، الشاعر أحمد مرزوق، سعد لمجرد، وفاة محمود القلعاوي، مني هلا، ماجد الكدواني، وغيرهم. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الفنية| وفاة الفنان محمود القلعاوي وغياب نجوم الفن عن عزاء أحمد السيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .