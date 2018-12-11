محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: حلت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ضيفة حلقة اليوم من برنامج "تخاريف" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يعرض حصريًا على فضائية "Mbc". وقالت فاهيتا ساخرةً: "آخر فنانة أخذت زوجها منها هي الفنانة دنيا سمير غانم، أخذت منها حسن الرداد لفة وأعادته لها مرة أخرى". وأضافت أنها في الوقت الحالي تخطط لخطف الفنان وائل كفوري، مشيرةً إلى أن وائل كفوري "قمر ولا يُقاوم".

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هذا ما قالته أبلة فاهيتا عن حسن الرداد ووائل كفوري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .