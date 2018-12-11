أبلة فاهيتا ترقص على أغنية "لأ لأ" مع وفاء الكيلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
حلت "الدمية" أبلة فاهيتا ضيفة حلقة اليوم من برنامج "تخاريف" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يعرض حصريًا على فضائية "Mbc".
طلبت الكيلاني من أبلة فاهيتا اختيار ورقة ضمن إحدى فقرات البرنامج، لتكتشف فاهيتا بأن عليها الرقص، وترقص على نغمات الأغنية الشعبية "لا لا" وسط تصفيق الكيلاني قائلة "انتي فوفا بتديكي دروس".
يذكر ان برنامج "تخاريف" لوفاء الكيلاني تستضيف خلاله نخبة من النجوم المصريين والعرب والذين يقوموا بكشف العديد من التفاصيل الخاصة بحياتهم العملية والشخصية لأول مرة.
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