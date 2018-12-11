طرح الإعلان الرسمي لـ"ليل خارجي" تمهيدًا لعرضه تجاريًا ١٩ ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليل خارجي" الإعلان الرسمي للفيلم تمهيدًا لعرضه تجاريًا يوم ١٩ من شهر ديسمبر الجاري. وفاز الفيلم مؤخرًا بجائزة "أفضل ممثل" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

الفيلم إنتاج شركة "حصالة" و"توزيع أفلام مصر العالمية"، بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط و"نجوم إف إم"، كما شارك الفيلم مؤخرًا بمهرجان مراكش السينمائي الدولي، وستكهولم السينمائي، إذ تم عرضه لأول مرة بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي وسط إشادة عدد من النقاد والسينمائيين بالمستوى الفني للفيلم.

تدور أحداث فيلم "ليل خارجي" حول ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويًا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها.

فيلم "ليل خارجي" بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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