شاهدوا.. مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما في لبنان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:13 صباحاً -

فيديو.. مصطفى فهمي يرقص على أغنية «وحكايتك إيه» لعمرو دياب احتفل الممثل المصري ​مصطفى فهمي​ وزوجته الإعلامية فاتن موسى بعيد زواجهما وسط عدد من الأصدقاء والاصحاب في لبنان. ونشرت فاتن موسى عبر حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي عدة صور وفيديوهات من الاحتفال بعيد الزواج. الجدير بالذكر أنه منذ ارتباط مصطفى فهمي بزوجته فاتن موسى وهما دائماً محط أنظار الجميع بسبب رومانسيتهما سوياً وعلاقتهما اللافتة. وأعلن مصطفى فهمي وفاتن موسى زواجهما فجأة منذ مايقارب الثلاث سنوات.

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