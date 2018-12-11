كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:13 صباحاً -
كي لا تمارس الجنس معه.. قتلت زوجها!
قتلت سيدة ألمانية (62 عاماً) زوجها (73 عاما) عن طريق الخطأ، بعدما أعطته حبوباً منومة لعدم ممارسة العلاقة الحميمة معه، ثم سحبت جثمانه إلى المرآب، ووضعته في سلة المهملات.
وأكدت المحكمة في النمسا أن “سيلفيا” قتلت شريكها كي لا يمارس معها العلاقة الحميمة ويستغرق في النوم، ولكنها تسببت في وفاته، وعندما علمت بذلك لفت جسده بالبلاستيك ووضعت جثته في صندوق القمامة، وقد وجدت الجثة في حالة تحلل، حيث عثر عليها بعد أسابيع.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، تواجه “سيلفيا” عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات.
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