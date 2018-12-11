ليلى علوى تتصدر غلاف مجلة Vogue بإطلالة ساحرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:13 صباحاً -

ليلى علوي

تصدرت صورة الفنانة ليلى علوى غلاف مجلة فوج العربية لشهر ديسمبر الحالى، حيث جاءت صورة الفنانة المصرية فى صدارة عدد المجلة، والتى احتفت – أى ليلى علوى – بدورها، بنشر صورتها على غلاف المجلة، ونشرت نسخة منها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى

وكتبت ليلى علوى تعليقا على الصورة: “الفن هو أداتنا الأساسية لمحاربة الظلام.. ليلى علوى تسيطر على العدد الصادر فى شهر ديسمبر، حيث تأتى الممثلة المصرية الحائزة على جائزة فى الافتتاحية”.

ويبدو أن هذه الكلمات من تعليق المجلة على غلافها، وقد نقلتها الفنانة عنها، كما أنها تشير إلى حضور النجمة ليلى علوى، فى شهر نوفمبر الماضى، عرض فيلم “المصير”، للمخرج الراحل يوسف بشارع الحبيب بورقيبة مع الجمهور التونسى، وقالت كلمة – حينذاك – قبل عرض الفيلم وسط حشد جماهيرى كبير، أكدت فيها حبها للشعب التونسى ولمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وأكدت رسالة الفيلم المهمة لكل الشعوب العربية، وأن الأفكار لا يمكن ردعها أو محاربتها مثل الجيوش، وذلك لأن للفكر أجنحة، كما ذكر على لسان أبطال الفيلم