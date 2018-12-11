كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:13 صباحاً -
وفاة الفنان محمود القلعاوي عن عمر يناهز 79 عام
توفي منذ قليل الفنان المصري محمود القلعاوي بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وسوف يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبليس.
يذكر أن الفنان محمود القلعاوي، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” والجوكر “واحد لمون والتاني مجنون” أنت حر و “العم النبيل” و “عفاريت من ورق “، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة وفقا لموقع اليوم السابع.
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