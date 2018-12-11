غادة عبدالرازق بنحافة زائدة وتاتو جديد على البطن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

خضعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد فضة، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

غادة عبدالرازق، ظهرت خلال الجلسة بتوب قصير أبيض وملابس رياضية، وكشفت عن الوشم الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا على بطنها، وهو على شكل دولفين.

وأظهرت الجلسة مدى الرشاقة والنحافة التي تتمتع بها غادة عبدالرازق، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي أكدت أنها كل ما تكبر تحلى.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق، كان مسلسل «ضد مجهول» الذي عرض في رمضان 2018 وشاركها في بطولته فراس سعيد، وروجينا، وأحمد سعيد عبدالغني، وحنان مطاوع، وكان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وسينمائيا شاركت غادة عبدالرازق في فيلمي «حرب كرموز» مع أمير كرارة ومحمود حميدة وإخراج بيتر ميمي وتصدر الفيلم شباك تذاكر السينما المصرية في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق إيرادات خيالية.

كما شاركت في فيلم «كارما» مع عمرو سعد، وزينة ، ووفاء عامر، وعدد كبير من النجوم، وإخراج خالد يوسف، ولم يحقق الفيلم أي نجاح خلال عرضه الأمر الذي اضطر دور العرض لرفعه من السينماء واتهم الفنان عمرو سعد، المخرج خالد يوسف بأنه سبب فشل الفيلم لعدم تقديمه دعاية لازمة.