حسين الجسمي أول مطرب عربي يحيي احتفالات عيد الميلاد بـ«الفاتيكان»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد النجم والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، لاحياء حفل عيد الميلاد السنوي الخيري في الفاتيكان يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2019، لتعد المشاركة الأولى من نوعها لمغنٍ عربي في الفاتيكان.
ومن المقرر أن يصاحب الجسمي خلال الاحتفالات أوركسترا ضخمة يقودها المايسترو العالمي ريناتو سيريو، وسيسجل الحفل لعرضه في ليلة الميلاد على القناة الإيطالية الخامسة، وعبر قنوات «Mediaset» العالمية.
ومن جانبه قال النج الكبير، في بيانٍ صادر عن مكتبه الإعلامي، إن هذه المشاركة تأتي ترسيخا لقيم التسامح والاعتدال والإنسانية، بهدف استمرار عملية خلق قنوات التواصل مع الشعوب كافة، والتي تنتهجها دولة الإمارات في سياستها الاجتماعية، ومن أجل حياة كريمة للإنسانية فيها كل معاني الاحترام والمساواة.
والجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص ريع الحفل السنوي هذه المرة؛ لتحسين ظروف حياة اللاجئين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وفي أوغندا، مع التركيز على الأطفال والشباب، من خلال توفير التعليم، والتدريب المهني، والأنشطة العلمية التي تسهم في تعزيز الدخل.
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