أصالة ترد على اتهامها بالسخرية من فستان رانيا يوسف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية أصالة، على الرد على اتهامها بالسخرية من الفنانة المصرية رانيا يوسف، بسبب أزمة فستانها بختام مهرجان القاهرة السينمائي، في الحفل الذي أحيته مؤخرًا على مسرح الماركية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

أصالة، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «أنا بعتبر حفلي ليس مجرّد غُنا وموسيقى بسّ، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد النَّاس وإسعادي معهم».

وأضافت: «بحبّ أمزح وبحبّ أضحك وبحبّ النّاس تطلع مبسوطة متسليه مسلطنه، الّلي حكيته عن موضوع البطانه كان مزحه ومو قصدي شي تاني غير المزح».

وكانت أصالة، قد قالت خلال حفلها: «فستاني شفاف أنا فستاني مبطن بـ 6طبقات»، مضيفة: «أصبحت بخاف».

من جهتها علقت رانيا يوسف، على كلام أصالة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، قائلة: «عارفة إن أصالة نيّتها سليمة ولا تقصد السخرية منِّي.. أكيد كانت بتهزَّر».

وأضافت: «بحب أصالة وأحترمها.. وربنا عالم بالنوايا والقلوب»، ليرد الإعلامي: «يعني أنا فشلت أسخَّنكم على بعض».

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت حالة جدل واسعة بسبب فستانها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وخضعت للتحقيقات بسببه.