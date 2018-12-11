مريم أوزيرلي في سهرة خاصة مع إيمي سمير غانم ودينا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حضرت الفنانة التركية مريم أوزيرلي، الشهيرة بـ “السلطانة هويام”، إلى مصر للمشاركة في بطولة فيلم “لص بغداد” مع الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري.

عدد من النجمات المصريات حرصن على الترحيب بالفنانة التركية، بأن أقمن سهرة خاصة لها، بحضور الفنانة إيمي سمير غانم، والراقصة دينا، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والإستايلست مي جلال، وحرصن جميعهن على التقاط الصور معها.

وكان محمد إمام قد فاجأ متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بنشر صور من كواليس تصوير فيلم «لص بغداد»، برفقة النجمة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة عربيًا باسم السلطانة هويام، في مسلسل «حريم السلطان».

محمد إمام، علق على الصور قائلًا: «سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي لي أثناء تصوير الفيلم»، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن صداقته مع النجمة التركية.

وكان قد تردد مؤخرًا أنباء عن أن مريم أوزرلي ستكون الممثلة الأجنبية التي ستشارك إمام في الفيلم، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن.

يذكر أن فيلم «لص بغداد» من إخراج أحمد خالد موسى الذي يواصل تحضيراته استعداد لبدء تصويره، وهو من بطولة محمد عادل إمام وياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن وفتحي عبدالوهاب، وجاري اختيار باقي أفراد العمل.