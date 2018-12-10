شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام ..كليب أريانا جراند يتخطى 153 مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أغنية " thank u, next " للنجمة العالمية إريانا جراند تحصد النجاحات في فترة قصيرة، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" الي أكثر من 153.5 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط من إطلاقه.

يذكر أن الكليب حمل مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون وهى ظهور نجمة تليفزيون الواقع كريس جينر بعدد من اللقطات الكليب ، بينما يتوقع الكثيرون أن كريس جينر وافقت على الظهور بالكليب لإظهار محبتها للمطربة.

يذكر أن كليب "thank u, next" من إخراج الأمريكية هانا لوكس دافيس ذات الـ32 عاما، ومن إنتاج براندون بونفيجليو.











