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شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام ..كليب أريانا جراند يتخطى 153 مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أغنية " thank u, next " للنجمة العالمية إريانا جراند تحصد النجاحات في فترة قصيرة، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" الي أكثر من 153.5 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط من إطلاقه.
يذكر أن الكليب حمل مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون وهى ظهور نجمة تليفزيون الواقع كريس جينر بعدد من اللقطات الكليب ، بينما يتوقع الكثيرون أن كريس جينر وافقت على الظهور بالكليب لإظهار محبتها للمطربة.
يذكر أن كليب "thank u, next" من إخراج الأمريكية هانا لوكس دافيس ذات الـ32 عاما، ومن إنتاج براندون بونفيجليو.
شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام ..كليب أريانا جراند يتخطى 153 مليون مشاهدة على "يوتيوب" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .