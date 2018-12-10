كاظم الساهر يؤكد على نفاد تذاكر حفله في الإمارات

القاهرة _ سارة رفعت
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، عن نفاد تذاكر الليلة الأولى من الحفلين المقرر أن يحييهما في الإمارات العربية المتحدة، يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بدبي.
وكتب المسؤول عن صفحة كاظم الرسمية على موقع "فيسبوك": "تم نفاد تذاکر حفل الليلة الأولى في دبي أوبرا 20 ديسمبر".
جدير بالذكر أن كاظم الساهر، يستعد لإحياء حفل غنائي ثالث مع مطلع العام الجديد، في 9 يناير، للجالية العربية في عاصمة الدنمارك "كوبنهاجن".
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