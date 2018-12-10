مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تطلق بوستر دورتها القادمة

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بوستر الدورة الثامنة والتي تقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019 .

وصمم الأفيش الفنان التشكيلي محمد عبلة وهو يعبر عن مشهد ريفي بسيط، يجسد قيمة العمل ويحتفي بالمرأة صانعة الحضارات، ويجمع امرأة إفريقية وامرأة مصرية يشتركان معًا في أداء طقوس العمل، والألوان المستخدمة بها بهجة وإشراق ترمز إلى التفاؤل والزخارف تعبر عن التفاصيل والحكايات المشتركة، وتبدأ الدورة الثامنة فعالياتها بورشة صناعة الفيلم بقيادة المخرج سعد هنداوي.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين وبدعم من وزارة الثقافة ووزارات السياحة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الاقصر ونقابة المهن السينمائية.