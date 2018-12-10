وفاة الفنان محمود القلعاوي عن 79 عامًا

توفى منذ قليل الفنان الكبير محمود القلعاوي، بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وسوف يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبليس.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تواصل حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارهم بالوفاة.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوي، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمي الكوميديا الكبار محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق "، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.