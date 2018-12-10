هاني شاكر يُحيي حفلة رأس السنة على ضفاف النيل

القاهرة - سارة عبدالستار
يُحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر حفلة غنائية بمناسبة رأس السنة، الإثنين الموافق 31 الشهر الحالي، في أحد المراكب المطلة على كورنيش النيل، ومن المتوقع أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه المميزة.
يُذكر أن هاني شاكر طرح أحدث كليباته الغنائية "وعد مني" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خلود أبوالسعود ولحن أحمد زعيم، وتوزيع نادر حمدي وإخراج نبيل مكاوي.
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