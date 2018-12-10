محمد عادل إمام "مُطارد" في عزبة المسلمي بأمر "لص بغداد"

يستكمل النجم محمد عادل إمام تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد" في عزبة المسلمي، إذ ينفّذ عددا من مشاهد الأكشن والمطاردات حيث يقوم عدد من أفراد عصابة ضمن السياق الدرامي للفيلم بمطاردته في عزبة المسلمي، ويحاول الهرب منهم ويستمر التصوير لمدة يومين في نفس الديكور، وبعدها ينتقل إمام لديكور آخر لاستكمال مشاهد المطاردات في شوارع القاهرة.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبدالرحمن وياسمين رئيس وصلاح عبدالله وأحمد رزق وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.