هكذا نعت رانيا يوسف الفنان محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة تنعى بها الفنان الراحل محمود القلعاوي. وكتبت رانيا: "وداعًا الفنان العظيم محمود القلعاوي، الفن العربي خسر ممثل قدير، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك". يُذكر أن الفنان محمود القلعاوي توفي مساء اليوم عن عمر ناهز التاسعة والسبعين، وستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبد العزيز، إلى جوار نادي هليوبوليس مصر الجديدة.

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