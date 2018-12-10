مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكشف عن بوستر دورته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن البوستر الرسمي للدورة الثامنة، والمقرر إقامتها في الفترة من 15- 21 مارس 2019.

وبوستر الدورة الثامنة للمهرجان من تصميم الفنان التشكيلي محمد عبلة، والذي عبر خلاله عن بساطة رجل وأمرأة يكافحان بالحياة، كما أظهر البوستر المرأة وهي تحمل "طفلاً" تأكيداً على دور المرأة في المجتمع وكونها شريكة حياة أساسية، إلى جانب عدد من الألوان المبهجة والتي أشار خلالها إلى تنوع واختلاف الطبيعة الإفريقية.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يمثل عودتنا إلى الهوية والثقافة الأفريقية من خلال عدد ضخم من الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء القارة، لإعادة بث الثقافة المصرية والإفريقية مرة أخرى للأجيال الحالية، إلى جانب اكتشاف عدد من المواهب الشابة.​