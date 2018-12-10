تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بـ"الكاثوليكي للسينما" في دورته الـ67

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، عن اختيارها لقائمة المكرمين من نجوم الفن وصُناع السينما، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ67 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما لعام 2019، والتي ستقام في الفترة من 8 إلى 14 فبراير المقبل.

ومن المكرمين العام المقبل، الفنان أحمد بدير بجائزة "الريادة السينمائية"، والمخرج يسري نصر الله بجائزة "فريد المزاوي"، وكرم النجار "جائزة الأب يوسف مظلوم"، والمخرج أحمد يحيي جائزة "المركز الخاصة".

كما سيتم تكريم الناقد طارق الشناوي، والموسيقار مودي الإمام، والمونتير حسين عفيفي، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، والمخرجة شويكار خليفة بجائزة "الإبداع الفني".

وأيضًا من المكرمين الفنانين رجاء الجداوي، وفاروق الفيشاوي، ورغدة، وإيمان سركسيان، وهشام سليم.

كما قررت اللجنة وبإجماع الآراء منح جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان عمرو يوسف، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة الأردنية صبا مبارك عن مسلسلهما "طايع"، الذي عرض بالماراثون الرمضاني الماضي.

كما ستكرم الفنانة الشابة مي الغيطي بجائزة "المركز التشجيعية"، وستهدى هذه الدورة لروح الفنان المصري العالمي جميل راتب تقديرًا لمشواره الفني ومسيرته السينمائية الحافلة بالإنجازات.​