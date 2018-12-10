رسميًا.. لبلبة تتعاقد على "كازابلانكا" أمام أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة لبلبة رسميًا على المشاركة في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع المنتج وليد منصور، بطولة أمير كرارة وخالد أرجنش.

وتستعد لبلبة لتصوير أولى مشاهدها خلال الأسبوع الجاري.

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، بطولة غادة عادل، باسل خياط، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد مفتاح، إياد نصار، محمود البزاوي، وأحمد داش، إخراج بيتر ميمي، إنتاج وليد منصور ويوسف الطاهر.

الفيلم يدور في إطار من الأكشن والتشويق، وسوف يتم تصويره بين مصر وعدد من الدول، وتعاقدت الشركة المنتجة مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.