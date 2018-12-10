فاتن موسى تحتفل مع مصطفى فهمي بعيد زواجهما الأول في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ظهر الثنائي خلال الفيديو يحتفلان بعيد زواجهما الأول في حفل اقتصر على عدد من الأصدقاء والمقربين في لبنان.

علقت فاتن على فيديوهاتها قائلة: "عيد جوازنا مع أحلى صحبة". ولاقت الفيديوهات والصور إعجاب المئات من متابعين فاتن على حسابها.

يذكر أن فاتن موسى ومصطفى فهمي نشرا صورًا وفيديوهات أظهرت تواجدهما بحفل توقيع الرواية الجديدة للكاتبة أحلام مستغانمي، حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية معها، كما وقعت لهما على نسخة من الرواية.

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